 

Оператор «Северного потока – 2» обжаловал решение суда по Газовой директиве ЕС

28.07.2020, 22:30, Новости дня

Компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на отказ суда ЕС рассматривать иск оператора газопровода «Северный поток – 2» против действия норм Газовой директивы Евросоюза в отношении трубопровода, сообщили в пресс-службе оператора.

«Компания Nord Stream 2 AG не разделяет аргументации суда, касающейся процессуальных вопросов, и по-прежнему убеждена, что поправки к Газовой директиве являются незаконной дискриминацией. В связи с этим 28 июля 2020 года Nord Stream 2 подала апелляцию на решение Суда общей юрисдикции ЕС в Европейский суд», – приводит сообщение компании ТАСС.

Напомним, в январе Федеральное сетевое агентство Германии приняло заявки от Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG на выведение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС. Однако в мае немецкий регулятор отказался выводить «Северный поток – 2» из-под действия Газовой директивы ЕС.

Компания Nord Stream 2, в свою очередь, объявила, что изучит решение немецкого регулятора и возможные меры для защиты своих прав. Позже в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG заявили, что ситуация вокруг Газовой директивы Европейского союза не отразится на завершении строительства «Северного потока – 2».





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