 

В NASA назвали состав экипажа второй космической миссии Crew Dragon

28.07.2020, 22:25, Новости дня

Определен состав экипажа второго коммерческого рейса корабля SpaceX Crew Dragon, который стартует весной 2021 года, прибудет на МКС и будет оставаться там в течение полугода. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба NASA.

Международный экипаж космического корабля состоит из астронавтов NASA Шейна Кимбро, командира корабля, и Меган Макартур, а также японского астронавта Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Они прибудут на космическую станцию к трем членам экипажа, доставленным российским космическим кораблем “Союз”. Это позволит в два раза увеличить объем научной работы на МКС.

Первый космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугом Херли и Бобом Бенкеном на борту отправился к МКС 30 мая 2020 года.

Запуск должен был состояться 27 мая в 16.33 по местному времени (23.33 по киевскому времени). Решение об отмене приняли за 16 минут до старта. Причиной назвали неблагоприятные погодные условия на траектории полета.

Впервые в истории пилотируемый космический запуск осуществило частное предприятие – фирма SpaceX, основанная Илоном Маском. До сих пор человека в космос отправляли только государственные ведомства СССР (России), США и Китая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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