 

В Харькове пикетировали консульство РФ из-за смерти сына арестованного крымскотатарского журналиста

28.07.2020, 22:25, Новости дня

В Харькове 28 июля несколько десятков человек пикетировали Генеральное консульство России. Участники акции требовали надлежащего расследования гибели трехлетнего сына крымскотатарского журналиста Руслана Сулейманова, сообщает местное издание Kharkiv Today.

Участники пикета держали в руках украинские и крымскотатарские флаги, плакаты “Россия – оккупант”, “Россия – убийца детей” и детские игрушки.

“Провели возле российского консульства в Харькове акцию “Смерть оккупантам!”. Детские игрушки – погибшему трехлетнему крымскотатарскому Мусе, чей отец находится в российском плену”, – объяснил участник акции, координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Всего возле консульства собралось около 50 человек. 

24 июля в поселке Строгановка Симферопольского района оккупированного Россией Крыма пропал трехлетний Муса Сулейманов. Поисками мальчика занимались сотрудники российской полиции и МЧС, а также обычные люди. Семья не исключала версии о похищении.

“Муса играл в песочнице возле дома. Неподалеку также были дети. Район очень тихий и без движения автомобилей. Без присмотра взрослых оставался где-то 10–15 минут, ведь его маму позвала больная свекровь. Когда женщина вышла, ребенка уже не было. Несколько часов искали самостоятельно, потом начали бить тревогу”, – сообщала заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. 

26 июля тело ребенка нашли в сливной яме рядом с домом.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. “Крымская солидарность” сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных, в том числе Сулейманова, арестовали 27 марта, еще 11 – 28 марта.

В июне 2020 года Сулейманова поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы в Симферополе. Там у него обнаружили порок сердца.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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