 

Мнение: Путин переболел коронавирусом?

28.07.2020, 22:18, Разное

Кремль заверили, что Лукашенко не заразил Путина коронавирусом.

Это информация появилась сразу после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении одной из войсковых частей внутренних войск МВД рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию.

Дословно:

– Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус — сообщил он и рассказал, что получил заключение врачей: болезнь у белорусского лидера протекала без каких-либо проявлений. — Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус.

Какая-то мутная история. Если Лукашенко переболел коронавирусом бессимптомно, Путин, скорей всего, тоже переболел, подхватив заразу при посещении «Коммунарки».

Хотя вполне возможно, что Лукашенко блефует…

На снимках: Путина 24 и 30 июня, и 24 марта. Фотографии – с сайта Кремля.

Источник: Ирек Муртазин





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07 / Растительные диеты позволяют снизить артериальное давление

07.07 / Астма у подростков: чаще у “сов”, чем у “жаворонков”

25.07 / В Apple могут отложить презентацию iPhone 12 до октября

15.07 / Джим Керри признался, что Рене Зеллвегер была любовью всей его жизни

07.07 / Интеллигенция Запада разжигает ненависть против белых

24.07 / Похудевшему Александру Буйнову удалили желчный пузырь

24.05 / Здоровье: Загорать на пляже нужно с умом

20.07 / Медики назвали напиток, защищающий от рака и диабета

15.07 / Мнение: История за 500 евро

06.07 / Степан Меньщиков из «Дома-2» сыграет пышную свадьбу с цыганами и медведями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска