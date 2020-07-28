Мнение: Путин переболел коронавирусом?

28.07.2020, 22:18, Разное

Кремль заверили, что Лукашенко не заразил Путина коронавирусом.

Это информация появилась сразу после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении одной из войсковых частей внутренних войск МВД рассказал, что перенес коронавирусную инфекцию.

Дословно:

– Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус — сообщил он и рассказал, что получил заключение врачей: болезнь у белорусского лидера протекала без каких-либо проявлений. — Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус.

Какая-то мутная история. Если Лукашенко переболел коронавирусом бессимптомно, Путин, скорей всего, тоже переболел, подхватив заразу при посещении «Коммунарки».

Хотя вполне возможно, что Лукашенко блефует…

На снимках: Путина 24 и 30 июня, и 24 марта. Фотографии – с сайта Кремля.