Договор или нормы? Россия и США преследуют разные цели на переговорах по космосу

28.07.2020, 22:15, Новости дня

На переговорах по безопасности космоса в Вене российская делегация настаивает на подписании договора о его демилитаризации, тогда как американская сторона выступает за введение норм по эксплуатации вооружения, пишет The Wall Street Journal. В США отмечают, что исполнение предложенного соглашения будет сложно контролировать, а его ограничения не затрагивают наземные противоспутниковые системы России.



Reuters

В понедельник РФ и США впервые с 2013 года обсудили безопасность космоса и способы сдерживать его возрастающую милитаризацию, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что администрация Трампа надеялась по завершении переговоров в Вене выработать добровольные нормы по использованию космоса и, возможно, наладить новые каналы связи между двумя странами в этой сфере. Однако РФ выступила за другой подход и предложила подписать официальный договор против размещения оружия в космосе в продолжение многолетних попыток помешать Америке развиваться в области космических систем ПВО. Таким образом, пишет издание, непонятно, смогут ли обе стороны прийти к соглашению: никто из них не выступил с заявлением по завершении первого дня переговоров.

Как рассказывает американская газета, РФ и США работают над улучшением своего военного потенциала для ведения боевых действий, уделяя особое внимание устранению уязвимостей своих космических систем. Армия США сильно зависит от разведданных и спутников связи, а в прошлом году Трамп заставил конгресс создать Космические силы — шестой вид ВС США, который остаётся в ведении ВВС.

Что касается России, на прошлой неделе Соединённые Штаты и Великобритания обвинили её в проведении испытаний противоспутникового оборудования в космосе. Минобороны страны отрицает эти обвинения. В апреле РФ также проводила испытания наземной противоспутниковой системы из Плесецка. Кроме того, в США обеспокоены тем, что в феврале два российских спутника совершили манёвры возле американского разведывательного спутника KH-11.

Высокопоставленный чиновник из Госдепа США Кристофер Форд заявил, что реализацию предложенного Россией договора будет сложно проверить на практике, а сам он не включает российское наземное противоспутниковое вооружение. Подтверждая американскую идею, что договор не является целью двустороннего саммита, переговоры по безопасности космоса проходят отдельно от обсуждения возможного соглашения по контролю над вооружением, которое заменит СНВ-III. В то же время на прошлой неделе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ продолжает настаивать на отказе от размещения любого вида оружия в космическом пространстве, пишет The Wall Street Journal.