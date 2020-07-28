«Задние видели, что мы передних расстреливаем»

28.07.2020, 22:11, Разное

СК заводит дела из-за снимков нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Фото советских палачей там же силовиков не волнуют.

В середине мая в «Новой газете» вышел материал, посвященный бывшему начальнику Житомирского НКВД Лаврентию Якушеву. Он был кровавым палачом, убийцей, садистом и мародером. Он и его подчиненные убивали, избивали, издевались и грабили советских граждан. Его внучка создала страницу Якушева на сайте «Бессмертный полк», но после поднявшейся шумихи удалила ее. Однако спустя время в начале июня очередной родственник опять разместил профиль Якушева на сайте.

Лаврентий Якушев

У Якушева был подручный по фамилии Тимошенко. Тимошенко был основным исполнителем смертных приговоров в Житомире. Он же и дал показания против Якушева во время трибунала.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ НА ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕТимошенко — о методах Якушева

«… Потом стал начальником Якушев. Сразу у нас сделался перелом: 100, 150, 200 чел. за ночь стали расстреливать, но это неважно. Помню, приехал Мартынюк, и мы завели людей в комнату, а оттуда их повели гуськом, как вода бежит, и в итоге задние видели, что мы передних расстреливаем. Видели потому, что случилось так, что одновременно две двери открываются. И стоящие в очереди ближайшие пять-шесть человек замечали, что я стреляю. Мартынюк тогда предложил их вызвать и всех сразу заводить в гараж, а в руки брать палки-«внушиловки» и успокаивать кричащих. Это он сказал Гришину и Якушеву, и так мы и стали делать. Якушев приходил, а Гришин постоянно, бывало, возьмет в руки здоровую палку и орудует ею.

Впоследствии из-за нездоровья меня освободили и поручили эту работу Бланку и Игнатенко.

Руководил всеми нами Лебедев.

Насчет избиения, то нельзя сказать, что этого не было. Насчет вещей, то при Шатове брезговали, а при Якушеве стали надевать на себя. Правда, когда много людей расстреливали, то много мы одежды своей испортили…

Ломов не было, были палки и медные трубы, которыми били осужденных. Это ввели при Якушеве, когда Мартынюк рассказал, как он делает. Палками все начальство било осужденных, в том числе и Гришин избивал осужденных, а для чего били — не знаю. Били не всех подряд. Мартынюк так говорил: “Чтобы шума не было, несколько раз палкой — и молчит”. Тогда и стали бить.

Якушев, Гришин, Лебедев — все били…»

Константин Богуславский

историк, специально для «Новой»

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