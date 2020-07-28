 

«Задние видели, что мы передних расстреливаем»

28.07.2020, 22:11, Разное

СК заводит дела из-за снимков нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Фото советских палачей там же силовиков не волнуют.

В середине мая в «Новой газете» вышел материал, посвященный бывшему начальнику Житомирского НКВД Лаврентию Якушеву. Он был кровавым палачом, убийцей, садистом и мародером. Он и его подчиненные убивали, избивали, издевались и грабили советских граждан. Его внучка создала страницу Якушева на сайте «Бессмертный полк», но после поднявшейся шумихи удалила ее. Однако спустя время в начале июня очередной родственник опять разместил профиль Якушева на сайте.

Лаврентий Якушев

У Якушева был подручный по фамилии Тимошенко. Тимошенко был основным исполнителем смертных приговоров в Житомире. Он же и дал показания против Якушева во время трибунала.

ИЗ ПОКАЗАНИЙ НА ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕТимошенко — о методах Якушева

«… Потом стал начальником Якушев. Сразу у нас сделался перелом: 100, 150, 200 чел. за ночь стали расстреливать, но это неважно. Помню, приехал Мартынюк, и мы завели людей в комнату, а оттуда их повели гуськом, как вода бежит, и в итоге задние видели, что мы передних расстреливаем. Видели потому, что случилось так, что одновременно две двери открываются. И стоящие в очереди ближайшие пять-шесть человек замечали, что я стреляю. Мартынюк тогда предложил их вызвать и всех сразу заводить в гараж, а в руки брать палки-«внушиловки» и успокаивать кричащих. Это он сказал Гришину и Якушеву, и так мы и стали делать. Якушев приходил, а Гришин постоянно, бывало, возьмет в руки здоровую палку и орудует ею.

Впоследствии из-за нездоровья меня освободили и поручили эту работу Бланку и Игнатенко.

Руководил всеми нами Лебедев.

Насчет избиения, то нельзя сказать, что этого не было. Насчет вещей, то при Шатове брезговали, а при Якушеве стали надевать на себя. Правда, когда много людей расстреливали, то много мы одежды своей испортили…

Ломов не было, были палки и медные трубы, которыми били осужденных. Это ввели при Якушеве, когда Мартынюк рассказал, как он делает. Палками все начальство било осужденных, в том числе и Гришин избивал осужденных, а для чего били — не знаю. Били не всех подряд. Мартынюк так говорил: “Чтобы шума не было, несколько раз палкой — и молчит”. Тогда и стали бить.

Якушев, Гришин, Лебедев — все били…»

Константин Богуславский
историк, специально для «Новой»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Молодых Якушев раздевал. Он играл с ними в доктора». Палач НКВД закончил карьеру завхозом министерства обороны

Источник: Новая газета





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Мнение: Шпионские страсти

27.07 / В Сети появился отрывок из невышедшего эпизода сериала “Викинги”: Козловский целует крест

04.07 / «Государственная власть в руках жестоких людей становится главной угрозой безопасности»

27.06 / Мнение: Неприличные открытки про Распутина и императрицу

02.07 / Мнение: НДС на программное обеспечение, Илон Маск против Амазона и Байкал в Линуксе

21.07 / Врио губернатора с репутацией клоуна

02.07 / Мнение: Требования историка Соколова

13.07 / Что произошло за ночь 13 июля

22.07 / Принц Эрнст Август V Ганноверский отправлен в психиатрическую лечебницу после нападения на полицейских

27.07 / Скандалы: Ты помнишь, как все начиналось…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска