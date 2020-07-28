Сотрудник Росгвардии найден мертвым в автомобиле в Ингушетии

28.07.2020, 22:08, Новости дня

Сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в автомобиле неподалеку от трассы «Кавказ» в Ингушетии, сообщили в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Республике Ингушетия.

«В Сунженском районе Республики Ингушетия неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», – приводит сообщение пресс-службы территориального управления Росгвардии ТАСС.

Напомним, 16 июня сотрудник Росгвардии погиб в перестрелке в Назрани. По предварительным данным, инцидент произошел из-за земельного конфликта. Возбуждено уголовное дело, в Назрани усилены меры безопасности.

В тот же день под Рязанью вступившийся за девушку росгвардеец получил ножевое ранение.