Разработан уникальный способ борьбы с раком

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28.07.2020, 22:06, Новости дня

Группа ученых презентовала подробное исследование наночастиц-гибридов из магнетита и золота.

По словам ученых, магнитно-резонансная томография является одним из самых эффективных способов выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях. В организм пациента может вводиться специальный контрастный агент с магнитными свойствами для повышения ее точности.

Кроме этого, магнитные материалы могут быть использованы для терапии онкологических заболеваний. Магнитные наночастицы могут нагреваться и разрушать оболочку раковых клеток под точечным воздействием высоких температур. По словам ученых, данные, которые они получили, позволяют контролировать размер и форму наночастиц путем управления параметрами химической реакции.





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