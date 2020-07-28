Из водорослей было изготовлено оптоволокно

28.07.2020, 22:06, Новости дня

Из природного геля ученым удалось создать съедобное биосовместимое и разлагаемое оптоволокно, которое может применяться в медицине.

Во время новой работы ученые использовали обычный агар-агар, который производится из морских водорослей, для изготовления оптического волокна. Созданный провод имеет шесть цилиндрических отверстий по 0,5 мм вдоль внутренней оси. Они препятствуют рассеиванию света и расположены вокруг твердой сердцевины.

По словам ученых, параметры волновода можно настраивать; менять размер и форму стержней для отверстий при заливке, а также состав природного желатина. Во время исследований обнаружилось, что гель можно использовать для оптического зондирования, а также локализированной доставки лекарств.