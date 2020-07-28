 

Дети могут справляться с неопределенностью

28.07.2020, 22:06, Новости дня

Команда ученых провела уникальное тестирование с участием 160 малышей в возрасте от двух до трех с половиной лет.

Обнаружилось, что дети справляются с неопределенностью при помощи разных способов, которые соответствуют тем, что применяются взрослыми и старшими детьми. Чтобы объяснить чувства и действия, дети не могут сформулировать свои мысли.

Во время исследования обнаружилось, что малыши способны принимать важные и разумные решения. Когда дети сталкиваются с неизвестными ситуациями, они обращаются за помощью ко взрослым. Такое открытие указывает на то, что ребенок самостоятельно справляется с неопределенностью и демонстрирует поведение, соответствующее взрослому, в момент реакции на неопределенные ситуации.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Таксист избил беременную женщину в Магнитогорске

30.06 / Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

03.07 / Мурашко назвал число умерших от коронавируса врачей в России

30.06 / Памфилова заверила в безуспешности попыток двойного голосования по Конституции

03.07 / Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

01.07 / Кличко ужесточил карантин в Киеве

16.07 / Профильный комитет рекомендовал Раде назначить Шевченко главой Нацбанка Украины

27.07 / Скрытые IP-адреса правительственных сайтов Украины опубликовали в даркнете

07.07 / Трюдо отклонил приглашение Трампа отметить вступление в силу торгового соглашения

30.06 / Российские ученые выявили фактор, влияющий на тяжелое течение коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска