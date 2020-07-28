Дети могут справляться с неопределенностью

28.07.2020, 22:06, Новости дня

Команда ученых провела уникальное тестирование с участием 160 малышей в возрасте от двух до трех с половиной лет.

Обнаружилось, что дети справляются с неопределенностью при помощи разных способов, которые соответствуют тем, что применяются взрослыми и старшими детьми. Чтобы объяснить чувства и действия, дети не могут сформулировать свои мысли.

Во время исследования обнаружилось, что малыши способны принимать важные и разумные решения. Когда дети сталкиваются с неизвестными ситуациями, они обращаются за помощью ко взрослым. Такое открытие указывает на то, что ребенок самостоятельно справляется с неопределенностью и демонстрирует поведение, соответствующее взрослому, в момент реакции на неопределенные ситуации.