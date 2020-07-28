Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом бессимптомно

28.07.2020, 17:55, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что переболел коронавирусом без каких-либо симптомов и уже выздоровел, сообщает информагентство БелТА.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», – сказал Лукашенко в ходе встречи с военным руководством страны.

65-летний лидер Беларуси отказался ввести карантин или закрыть границы страны, чтобы сдержать распространение пандемии коронавируса.

Он также называл связанные с пандемией опасения «психозом» и рекомендовал для профилактики пить водку и ходить в баню.

По данным белорусского Министерства здравоохранения, ко вторнику в стране зарегистрированы 67 366 случаев заражения коронавирусом и 543 смертей.

Недовольство реакцией Лукашенко на кризис стало одной из причин протестов в стране в преддверии президентских выборов, намеченных на 9 августа.