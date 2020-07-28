Китаянка выжила после трехдневной остановки сердца

28.07.2020, 21:52, Разное

Сердце жительницы китайского города Сиань, провинция Шэньси, перестало биться на три дня, но врачам удалось ее спасти, пишет Global Times.

23-летняя женщина часто бодрствовала допоздна, в результате иммунная система ее организма ослабла. В середине июля она простудилась, что привело к фульминантному миокардиту, в результате которого у нее случился кардиогенный шок.

Когда сердце пациентки перестало биться, врачи экстренно применили к ней альтернативный метод насыщения крови кислородом — экстракорпоральную мембранную оксигенацию, чтобы обеспечить ей дыхание и поддержать деятельность сердца. Через три дня балансирования на грани жизни и смерти сердечная функция китаянки восстановилась.

Все время, пока ее сердце не билось, женщина оставалась в сознании и разговаривала с окружающими ее людьми. Она была на удивление в хорошем настроении и отправляла сообщения друзьям, рассказывая о своем удивительном опыте.

Видео с китаянкой было опубликовано в китайской сети Weibo и привлекло широкое внимание общественности. Оно получило около 20 тысяч комментариев и репостов.

– Дилемма: я поздно лягу, так как читаю этот пост, в котором говорится о серьезных последствиях ночного бодрствования, — говорится в одном из комментариев…