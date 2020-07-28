У женщины из тела растет металлическая проволока

28.07.2020, 21:50, Разное

В 2008 году удивительный и загадочный случай привлек внимание всего мира. Женщина по имени Нур Сайда, 40 лет, родившаяся в Сангатте, Восточный Калимантан, Индонезия, обратилась к врачам с жалобой, что у нее на груди и животе растут металлические волосы.

– Это очень больно, когда щетина вот-вот выйдет из пор, – сказал Нурсяида в своем медицинском осмотре.

Воспитательница детского сада объяснила, что первые симптомы начали проявляться в 1991 году. Болезненные металлические проволоки появились из кожи, выпали в первую неделю, а через месяц проволоки снова начали расти, и с этого момента провода больше не выпадали. Они продолжали расти!

Одна из ее сестер сказала, что пыталась помочь, перерезав проволоку. К сожалению, всякий раз, когда она подрезала металлические щетинки, остатки железных волос уходили внутрь, а затем появлялись на другой части тела Нурсяйды.

Металлическая проволока длиной от 10 до 20 см, растущая изнутри тела женщины, до сих пор остается загадкой! Во время медицинского обследования врачи обнаружили, что провода также присутствовали внутри живота женщины.

На рентгеновских снимках врачи обнаружили, что внутри было более 40 металлических проводов, а некоторые выходили из ее кожи.

Это выглядит как живое явление, провода были в состоянии двигаться и следовательно, они могут изменить свое местоположение по желанию – заявили медики.

Врачи считали, что это может быть очень редкое генетическое или психическое заболевание.

В итоге этот случай так и остался тайной и врачи не нашли ему логического объяснения, ни один из представленных симптомов не известен в медицинской литературе.