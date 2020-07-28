Мнение: Получаю немного: пол-ляма в месяц

28.07.2020, 21:44, Разное

И как после этого он будет смотреть в глаза народу, за “благополучие” которого топит?

Неделя только началась, а каких новостей-то привалило… Тут оказалось, что горе-блогер Навальный с букетом уголовок и административок зарабатывает столько, сколько ни одна деревенская бабушка в жизни в глаза не видела! И при этом не забывает выпрашивать у людей пожертвования на работу своей “разоблачительной” машины под названием ФБК.

В своей вычурной и издевательской манере он “передал привет Путину и его повару” и обнародовал свою якобы настоящую зарплату. Вы удивитесь, но человек, который неустанно льет грязь на российскую власть и вечно жалуется на маленькие зарплаты, зарабатывает почти ПОЛМИЛЛИОНА в месяц! Вот налоговая декларация, опубликованная самим Навальным в Твиттере:

Хоть бессменный прожигатель американских донатов на базе “Фонда борьбы с коррупцией” и заявил, что документ подлинный, к этому утверждению возникают вопросы. Например, на какие же тогда средства Навальный ездит в свои зарубежные “командировки”, обеспечивает себя и свою семью охраной, отправляет дочку в Стэнфорд и катается на дорогих машинах?

Не уж то на полученные из-за рубежа и нигде не задекларированные? Думается, что так оно и есть.

А вы как считаете?