 

Занзибарцы вместо таджиков

28.07.2020, 21:42, Разное

Мальдивы, Занзибар, Лондон, Стамбул… «Какая красивая у россиян жизнь», – можно подумать, читая новости о том, с какими странами готова открыть авиасообщение Россия.

На самом деле Мальдивы и Занзибар – это так, довесок. К Лондону – второму дому для российских толстосумов, и Турции, стране паломничества массового руссо туристо.

К тому же экзотические острова – скорее, зимнее, а не летнее направление. Летом народ предпочитает Лазурку, Адриатику, не наше Черное море, на худой конец. Наше – Крым, Сочи (на фото), судя по отчетам оттуда даже ярых патриотов, с потоком туристов явно не справляется. А в Европу этим летом россиян не пустят. За последние 2 недели прирост заболевших ковидом в РФ – 58 заражений на 100 тыс. населения. Требования же ЕС – 16 на 100 тыс. Сомнительно, что в ближайшие 14 дней российская статистика настолько улучшится.

Вот и приходится открывать перелеты в страны, которых она не смущает. И при этом не бояться, что в ответ в РФ массово рванут их граждане: занзибарцы, жители Мальдивских острова или турки.

Ведь ни для Таджикистана, ни для Беларуси, которые готовы пускать россиян, потому что мечтают, чтобы их граждане вернулись в Россию на работу, наши власти границы открывать не торопятся. Видимо, пока есть кому класть собянинскую плитку и строить хуснуллинские дома.

СерпомПо





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