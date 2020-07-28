 

Мнение: Какие лидеры нужны Белоруссии

28.07.2020, 21:40, Разное

Доверенное лицо кандидата в президенты Белоруссии Тихановской на митинге в Гродно рассказывает о том, какие лидеры нужны Белоруссии.

После этого зажигательного выступления он экстренно был выписан https://newgrodno.by/vybory-2020/tihanovskaya-isklyuchila-iz-doverennyh-lits-solyanika-viedo/ из числа доверенных представителей. Но осадочек остался.

Особенно порадовало оправдание:

— Николай Васильевич Соляник, находясь в экстремальных психологических условиях последней недели, не справился с эмоциями и высказал недопустимые сравнения.

Как говорится, "непроизвольно зиганул".

PS. По хорошему, данный деятель должен присесть за открытую пропаганду нацизма, особенно учитывая демографические потери Белоруссии от деятельности кумиров этого утырка.

PS. И еще о Белоруссии.
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусной инфекцией.

“Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно.
“Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус.”(с) Лукашенко

Источник: Colonel Cassad





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