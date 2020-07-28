Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

28.07.2020, 21:30, Новости дня

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении младшей из сестер Хачатурян, которую на момент совершения убийства отца признали невменяемой, отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила адвокат Валентина Фролова.

«Суд отказался объединять дела», – передает ТАСС слова адвоката.

Также, по словам Фроловой, суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру и оставил его материалы для рассмотрения по существу.

Как отмечается в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва», «при таком раскладе она могла бы рассчитывать на суд присяжных».

Крое того, адвокаты обвиняемой попросили, чтобы дело их подзащитной слушалось тройкой судей. Позднее суд ходатайство удовлетворил.

Также потерпевшая сторона настаивала на том, чтобы дополнительно был исследован корыстный мотив девушек при совершении ими преступления через возврат дела прокурору для доследования органами следствия. Гособвинение в процессе представляет первый заместитель столичного районного прокурора.

Отмечается, что возле здания суда во вторник собралось более десятка федеральных каналов и около 30 человек из группы поддержки сестер, которые кричали «свободу!», когда младшая сестра покидала здание суда.

Слушания по делу младшей из сестер начнутся 10 августа.

Напомним, тело Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи. Посмертная экспертиза показала, что отец сестер Хачатурян страдал от расстройства личности. Также сообщалось, что против него могут возбудить уголовное дело посмертно за действия сексуального характера в отношении дочерей.

14 июня 2019 года Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца. В отношении младшей сестры уголовное дело направлено прокурору с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера.

В январе 2020 года Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону. По словам адвоката одной из девушек, это должно было повлечь за собой «прекращение уголовного преследования». Однако Следственный комитет проигнорировал доводы Генеральной прокуратуры и оставил прежнюю квалификацию – убийство по предварительному сговору.

В начале июля стало известно, что дело решили рассматривать в закрытом режиме.