В Санкт-Петербурге ограбили банк

28.07.2020, 21:30, Новости дня

В Петербурге злоумышленник, угрожая оружием, ограбил банк сумма похищенного на данный момент не установлена, сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся», – сказал собеседник РИА «Новости».

Сумма похищенного пока не установлена, в результате ограбления никто не пострадал. Ведется розыск подозреваемого. Какой именно банк был ограблен, не уточняется.

В начале июля в Петербурге неизвестный ограбил «Совкомбанк». В МВД сообщили, что подозреваемый произвел выстрел в отделении и похитил 4 млн рублей.