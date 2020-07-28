 

В Санкт-Петербурге ограбили банк

28.07.2020, 21:30, Новости дня

В Петербурге злоумышленник, угрожая оружием, ограбил банк сумма похищенного на данный момент не установлена, сообщил источник в силовых структурах.

«Неизвестный мужчина забежал в офис финансово-кредитного учреждения, расположенного в одном из домов на Большом проспекте Васильевского острова. Нападавший угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет, после чего похитил деньги и скрылся», – сказал собеседник РИА «Новости».

Сумма похищенного пока не установлена, в результате ограбления никто не пострадал. Ведется розыск подозреваемого. Какой именно банк был ограблен, не уточняется.

В начале июля в Петербурге неизвестный ограбил «Совкомбанк». В МВД сообщили, что подозреваемый произвел выстрел в отделении и похитил 4 млн рублей.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Генсек НАТО предложил «лучший путь» взаимодействия с Россией

04.07 / На московской реке распространилось нефтяное пятно

25.06 / Вопрос дня: Как отбирают солдат для Парада Победы на Красной площади?

17.07 / Названа главная опасность для экономики США

20.07 / Джемилев заявил, что Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в Крыму

07.07 / На Донбассе менее чем за сутки ранения получили четыре украинские военнослужащие – штаб ООС

01.07 / Немецкий политик: Голосование в Крыму проходит демократично и транспарентно

08.07 / Голливуд просит у Конгресса страховку от пандемии

13.07 / Завершился допрос обвиняемого в госизмене Сафронова

21.07 / Белый дом возобновляет брифинги группы по борьбе с коронавирусом с участием Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска