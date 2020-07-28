Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

28.07.2020, 21:18, Новости дня

КИЕВ – Предоставление Украине Плана действий относительно членства в НАТО должно быть следующим шагом в сотрудничестве с Альянсом. Об этом говорится 28 июля в совместном заявлении министров иностранных дел Польши, Литвы и Украины к созданной трехсторонней платформе для политического, экономического и социального сотрудничества трех стран.

«Министры с удовлетворением отмечают предоставления Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО. Они поддерживают стремление Украины к членству в НАТО. Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО должен стать следующим шагом в этом направлении», – отмечается в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается непризнание российской аннексии Крыма, а также звучит призыв к Российской Федерации «вывести свои войска из тех частей Донецкой и Луганской областей Украины, где они продолжают находиться».

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, новая трехсторонняя платформа для международного диалога получила название «Люблинский треугольник».

Главы МИД трех стран намерены «проводить регулярные встречи, в частности на полях многосторонних мероприятий, и при участии избранных партнеров».

«Сегодня мы создаем «Люблинский треугольник». Это формат, который будет важным элементом развития и укрепления Центральной Европы, но также укрепления Украины как полноправного члена европейской и евроатлантической семьи народов», – сообщил Дмитрий Кулеба, отмечает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

Он поблагодарил Польшу и Литву за последовательную поддержку Украины на пути к членству в Евросоюзе и НАТО, а также внедрение реформ.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что страны уже взаимодействуют в рамках бригады ЛитПолУкрбрига, однако подчеркнул, что новый формат предусматривает расширение сотрудничества. По его словам, сотрудничество не ограничится только вопросами безопасности, речь пойдет также об экономике, торговле, инвестициях, туризме, инфраструктуре, «обо всем, что может еще теснее объединить наши страны, сделать Центральную Европу еще сильнее и сделать Европу в целом еще сильнее», сообщает Укринформ.

В «треугольнике» – о смыслах для Украины и Беларуси

Директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко считает, что новая международная инициатива призвана показать развитие евроатлантического вектора Украины. Однако, при этом Сергей Пархоменко указывает на некоторые нюансы.

«Для того, чтобы снять весь общественный негатив, созданный новым перемирием, власть президента Зеленского показывает, что Украина координирует действия против России и намерена развивать евроинтеграционный вектор», – говорит Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Основные задачи в «треугольнике», по его словам, каждая из стран определяет для себя из своих собственных приоритетов.

«Будет ли эффективным этот проект – зависит от того, кто будет во главе каждой из стран. Польше этот формат интересен, он позволяет Варшаве распространять влияние в Восточной и Центральной Европе. Эта страна всегда пыталась противопоставить себя ЕС и показать некоторую субъектность, потому что формат ЕС не совсем для нее, а этот «треугольник» – дополнительное усиление влияния Польши в экономических вопросах и безопасности», – отмечает Сергей Пархоменко.

Он считает, что участие Украины в новом формате позволит провести реформы и развить евроинтеграционные стандарты.

«Это путь – как дальше интегрироваться в НАТО и Евросоюз. Этот путь прошли все наши союзники, в формате, например, Вышеградской четверки для стран Центральной Европы», – говорит Сергей Пархоменко.

Политолог отмечает, что был бы смысл говорить о трансформации «треугольника» в «четверку» при участии Беларуси, которой было бы «выгодно» использовать новый международный формат для переговоров с Западом.

«Но включить ее даже заочно – невозможно, по причине того, что это суверенная страна и ее руководство само принимает решения. Для Минска – это был бы шанс, но, очевидно, что полицейский режим Лукашенко не заинтересован в этом», – говорит Сергей Пархоменко.

«Люблинский треугольник» и евроинтеграция

По мнению директора Института политического анализа и международных исследований Сергея Толстова, новая международная инициатива, фактически, дополняет аналогичные дипломатические инициативы трех стран.

«Существует ЛитПолУкрбриг, Парламентская ассамблея трех стран, есть различные декларации трехстороннего характера, есть желание Украины использовать такие политические и дипломатические форматы для переговоров. Что касается вопросов евроатлантической интеграции – есть существенный барьер. «Люблинский треугольник» – не имеет такого существенного влияния на европейскую безопасность, евроатлантическую политику и не сможет влиять на евроатлантических игроков, у которых свои интересы с Россией», – говорит Сергей Толстов корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что новый проект может играть роль для Украины, однако со временем придется дать ответ – это «действенный» механизм, или проект, призванный подчеркнуть «статусность» его участников.

«Например, ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, Германия Франция или Италия не будут оглядываться на этот «треугольник» в качестве аргумента, который способен оказать принципиальное воздействие на их взгляды в отношении России и Украины», – подчеркивает Сергей Толстов.

Тем не менее, он считает, что у Литвы и Польши есть стабильная заинтересованность в участии в подобном формате, поскольку политический истеблишмент двух стран поддерживает активный дипломатический и переговорный формат с Украиной.