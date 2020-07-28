Фаучи: вспышка COVID-19 в наиболее пострадавших штатах, возможно, близится к пику

28.07.2020, 21:18, Новости дня

Вспышка коронавируса во Флориде, Калифорнии и еще нескольких наиболее пострадавших штатах, возможно, близка к пику, в то время как в других частях страны ситуация может вскоре обостриться, заявил во вторник главный эпидемиолог США доктор Энтони Фаучи.

Резкий рост числа случаев заболевания во Флориде, а также в Техасе, Аризоне и Калифорнии в этом месяце привел к перегрузке больниц, вынудил местные власти свернуть планы открытия экономики и породил опасения, что усилия по борьбе с пандемией в стране недостаточно эффективны.

«Вероятно, ситуация в этих штатах близится к пику и вскоре смягчится», – сказал Фаучи , выступая в программе ABC «Доброе утро, Америка».

При этом, по словам Фаучи, есть первые признаки того, что процент положительных анализов на коронавирус начинает расти в других штатах – таких как Огайо, Индиана, Теннесси и Кентукки. «Это верный признак того, что нужно соблюдать осторожность», – подчеркнул он.

Он призвал штаты с растущими показателями заболеваемости действовать как можно быстрее, чтобы предотвратить всплеск, а другие штаты – снимать ограничения осторожно, следуя официальным рекомендациям.

Трамп ретвитнул пост, в котором Фаучи и демократов критикуют за то, что они не рекомендуют использовать гидроксихлорохин для лечения вируса. Пост также содержал ссылку на видео, в котором говорится о неэффективности ношения масок.

Представитель соцсети подтвердил, что твиты с видео нарушали политику борьбы с дезинформацией о COVID-19, а твиты, которыми поделился Трамп, были удалены.

В интервью ABC Фаучи подчеркнул, что «ни при каких обстоятельствах не вводил американскую общественность в заблуждение».

Число смертей от коронавируса в США в понедельник выросло до 148 446, а число подтвержденных случаев – до 4,3 миллиона, согласно последним данным Reuters.

Во Флориде за последние сутки зарегистрирована 191 смерть от коронавируса, что является самым высоким суточным показателем с начала эпидемии.

Техас вышел на четвертое место по количеству случаев, превысив отметку 400 000, которую ранее пересекли Калифорния, Флорида и Нью-Йорк. Однако количество госпитализаций в Техасе в понедельник снизилось.