 

В Одесской области обстреляли автомобиль местного активиста. Полиция установила личности стрелков

28.07.2020, 21:17, Новости дня

Правоохранители Одесской области установили личности злоумышленников, которые обстреляли автомобиль, в котором находился лидер одесской общественной организации “Уличный фронт” Демьян Ганул. Об этом сообщает полиция области.

Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие ввели специальная полицейскую операцию “Перехват”. Вскоре полицейские установили личности злоумышленников. Все они – жители города Южный Одесской области в возрасте от 25 до 31 лет. 

Также полицейские изъяли автомобили, на которых передвигались нападавшие. В одном из них нашли травматический пистолет.

В Одесской области днем 28 июля неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находился Ганул. По словам активиста, он возвращался в Одессу из города Южный. Неизвестные стреляли из травматического оружия и ехали на двух автомобилях: Toyota RAV 4 с киевскими регистрационными номерами и Mercedes на еврономерах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Лесной пожар в Луганской области достиг Северодонецка. Полиция перекрыла дороги

01.07 / Шахматы. Непомнящий играет с Гири в полуфинале Chessable Masters

25.07 / Строительство «Северного потока – 2» затормозилось по необычной причине

21.07 / Стало известно имя захватчика автобуса в Луцке

24.06 / В “Нацкорпусе” заявили, что в Ровенской области произошли столкновения активистов с титушками и полицией

26.07 / ДТП в Хмельницкой области. Девять человек пострадали

14.07 / Помпео и Лавров обсудили предстоящую встречу лидеров стран-постоянных членов СБ ООН

15.07 / Китай объявил о решении ввести санкции против США

25.06 / Генпрокурор Барр даст свидетельские показания в Палате представителей

25.06 / Япония не будет размещать у себя американские комплексы ПРО Aegis Ashore

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска