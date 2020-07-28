 

Евросоюз раскритиковал Путина за намерение строить военные корабли в Крыму

28.07.2020, 21:17, Новости дня

Европейский союз резко раскритиковал планы Российской Федерации строить военный флот в аннексированном Крыму. Об этом говорится в совместном заявлении спикера Европейской службы внешних связей и пресс-секретаря еврокомиссара по вопросам добрососедства, иностранных дел и политики безопасности, опубликованном 28 июля на сайте ЕС.

В документе подчеркнуто, что реализация Россией подобных намерений – это очередной шаг к милитаризации полуострова, негативно влияющий на безопасность в Черноморском регионе.

Также Евросоюз обеспокоен введением оккупационной властью Крыма правила, по которому украинцы могут въехать на полуостров и выехать с него только при наличии российского паспорта. Доступ в Крым должен быть предоставлен гражданам Украины безо всяких условий, говорится в заявлении.

В ЕС в очередной раз подчеркнули, что подобные действия России в отношении Крыма и крымчан являются нарушением международного права.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 20 июля президент России Владимир Путин побывал в Керчи на церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота России. 

В связи с этим Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест, назвав визит грубым нарушением государственного суверенитета Украины.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признано Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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