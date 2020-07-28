“Все – уважаемые люди”. Данилов сообщил, что есть несколько кандидатур для замены Кучмы на консультациях в Минске

28.07.2020, 21:17, Новости дня

Есть несколько кандидатур людей, которые рассматриваются в качестве замены бывшего президента Украины Леонида Кучмы во главе украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

“Я не могу сейчас сказать сейчас, кто будет на замену. Есть несколько вариантов. До того времени, пока окончательно не будет решения, я не могу”, – сказал он.

По словам секретаря СНБО, эти кандидатуры “были с самого начала”.

“Я могу сказать, что все – уважаемые люди. Сейчас как раз происходят процессы, и, поверьте, Украина будет представлена очень крепко, как и до этого времени”, – подчеркнул Данилов.

Он назвал Кучму “очень дипломатичным профессиональным человеком”, но обратил внимание, что ему уже 81 год.

По словам Данилова, от минского процесса Кучма “никуда не денется”.

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ. Новый глава украинской делегации будет объявлен в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.