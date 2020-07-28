 

ЕС решил ограничить экспорт технологий в Гонконг из-за закона о нацбезопасности

28.07.2020, 21:16, Новости дня

Евросоюз решил ввести санкции в ответ на закон о национальной безопасности в Гонконге. В том числе планируется ограничить экспорт технологий в этот специальный административный район КНР, которые якобы «могут быть использованы для преследований или массовой слежки».

«После первоначального обсуждения в Совете ЕС по иностранным делам 13 июля 2020 года Совет принял сегодня заключения, выражающие серьезную озабоченность в связи с законом о национальной безопасности в Гонконге, принятым Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года», – передает ТАСС содержание заявления Совета ЕС.

Отмечается, что в документе «вновь подтверждается поддержка ЕС высокой степени автономии Гонконга в соответствии с принципом «одна страна – две системы», и солидарность с народом Гонконга, а также излагается «комплекс скоординированных ответных мер в различных областях».

Так, среди мер значится «дальнейшее изучение и ограничение экспорта чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации, связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой».

Напомним, американские компании Google, Amazon и Microsoft после принятия закона отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, содержащим финансовые данные клиентов.

МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Голикова анонсировала расширение списка стран для возобновления авиасообщения

03.07 / Мнения: Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

22.07 / В Кремле раскрыли детали разговора Путина с премьером Греции

06.07 / Владивосток и Сочи связало прямое авиасообщение

16.07 / Коронавирусом в мире заразились 13,5 млн человек

13.07 / Эксперты: к аннексии Крыма привел не Майдан, а неприятие Россией самой идеи независимости Украины 

04.07 / Сенатор и крымские татары прокомментировали решение Турции

24.07 / Иран пообещал отреагировать на “авантюру” американских истребителей

03.07 / Сербия не увидела возможности решения косовской проблемы

03.07 / Турция получила от ПНС Ливии мандат на защиту Триполи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]com

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска