ЕС решил ограничить экспорт технологий в Гонконг из-за закона о нацбезопасности

28.07.2020, 21:16, Новости дня

Евросоюз решил ввести санкции в ответ на закон о национальной безопасности в Гонконге. В том числе планируется ограничить экспорт технологий в этот специальный административный район КНР, которые якобы «могут быть использованы для преследований или массовой слежки».

«После первоначального обсуждения в Совете ЕС по иностранным делам 13 июля 2020 года Совет принял сегодня заключения, выражающие серьезную озабоченность в связи с законом о национальной безопасности в Гонконге, принятым Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 30 июня 2020 года», – передает ТАСС содержание заявления Совета ЕС.

Отмечается, что в документе «вновь подтверждается поддержка ЕС высокой степени автономии Гонконга в соответствии с принципом «одна страна – две системы», и солидарность с народом Гонконга, а также излагается «комплекс скоординированных ответных мер в различных областях».

Так, среди мер значится «дальнейшее изучение и ограничение экспорта чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности тех, в отношении которых есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации, связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой».

Напомним, американские компании Google, Amazon и Microsoft после принятия закона отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, содержащим финансовые данные клиентов.

МИД Китая заявил, что Пекин введет санкции в ответ на принятие в США закона «Об автономии Гонконга».