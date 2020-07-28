Пентагон решил продвинуть создание гиперзвукового оружия в Австралии

28.07.2020, 21:16, Новости дня

США и Австралия ведут диалог по возможности создания австралийского гиперзвукового оружия, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

«У нас состоялось обсуждение очень широкого круга вопросов относительно потенциала США и относительно потенциала Австралии. И нашего желания продвинуть его (потенциал Австралии – прим. ВЗГЛЯД), будь то [в сфере] гиперзвуковых [вооружений] или любых иных типов средств», – цитирует главу Пентагона ТАСС.

Он пояснил, США «сдерживают плохое поведение» в регионах Индийского и Тихого океанов и защищают международный порядок, и отметил, что эта фраза относится к Китаю.

Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Соединенные Штаты собираются нацелить свое гиперзвуковое оружие в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Также Пентагон подтверждал, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал президент США Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз.