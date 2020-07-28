Зарплату менеджменту «Норникеля» увязать с экологическими KPI

28.07.2020, 21:08, Новости дня

Зарплату менеджерам «Норникеля» всех уровней решили увязать с экологическими ключевыми показателями эффективности (KPI), которые компания разрабатывает в данный момент, сообщил председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни.

«Цель состоит в том, чтобы сотрудники понимали, что окружающая среда является основополагающей частью бизнеса, и что их работа будет контролироваться с точки зрения экологии», – сообщил Пенни в интервью Bloomberg, передает «Интерфакс».

Он добавил, что глава компании Владимир Потанин поменял структуру управления «Норникелем», что должно помочь обеспечить «соблюдение сотрудниками всех тех экологических практик, которые существуют в компании».

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. Неделю назад «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.



