 

Определять качество отношений научился искусственный интеллект

28.07.2020, 20:59, Новости дня

Как утверждают ученые, главной проблемой в изучении взаимоотношений между мужчиной и женщиной, является объединение данных в широком масштабе для подкрепления результатов, которые были сделаны во время отдельных исследований.

ИИ способен фильтровать огромные объемы данных, которые собираются в отдельных лабораториях. Во время новой работы специалисты использовали систему машинного обучения для анализа данных 11 196 пар. ИИ смог определить информацию, которая имеет наибольшее значение, касающееся прогнозирования качества отношений.

Обнаружилось, что самым надежным оказалось воспринимаемое партнерское обязательство, благодарность, конфликты и сексуальное удовлетворение.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Иранский флот обвинили в краже сомалийской рыбы

09.07 / ЕС определил Украину одним из приоритетных партнеров Европейской водородной стратегии

27.07 / “Нажмите кнопку сброса”. Медики и ученые призвали власти США вернуть в стране строгий карантин

26.06 / СТРАНА – Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ

07.07 / Кернес перечислил 1,8 млн грн партии, от которой будет избираться мэром Харькова

21.07 / Российский посол в Лондоне указал на преувеличение в британском докладе о России

27.07 / Украина заявила РФ протест из-за парада в Севастополе

28.06 / Для радости: пермяки потратили президентские выплаты на исполнение детских желаний

29.06 / Количество новых случаев коронавируса в Украине существенно снизилось – до минимума с 9 июня

13.07 / USAID выделило грант в размере 1,3 млрд рублей на реформы в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска