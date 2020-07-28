Определять качество отношений научился искусственный интеллект

28.07.2020, 20:59, Новости дня

Как утверждают ученые, главной проблемой в изучении взаимоотношений между мужчиной и женщиной, является объединение данных в широком масштабе для подкрепления результатов, которые были сделаны во время отдельных исследований.

ИИ способен фильтровать огромные объемы данных, которые собираются в отдельных лабораториях. Во время новой работы специалисты использовали систему машинного обучения для анализа данных 11 196 пар. ИИ смог определить информацию, которая имеет наибольшее значение, касающееся прогнозирования качества отношений.

Обнаружилось, что самым надежным оказалось воспринимаемое партнерское обязательство, благодарность, конфликты и сексуальное удовлетворение.