 

Питьевая вода с литием снижает риск суицида

28.07.2020, 20:59, Новости дня

Ученые обнаружили, что природный литий в питьевой воде оказывает анти-суицидальное действие.

Во время новой работы специалисты из Брайтонской и Сассексской медицинской школы и Института психиатрии, психологии и неврологии при Королевском колледже Лондона сопоставили исследования со всего мира и выявили, что более низкие показатели самоубийств были в географических районах с относительно высокими уровнями или концентрацией лития в питьевой воде.

Недавние исследования показывают, что литий также связан со снижением риска болезни Альцгеймера и других деменций. Для проверки полученных данных ученые планируют добавить литий в питьевую воду в сообществах, где демонстрируется высокий уровень суицидов.





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