 

Нейросеть способна отличать птиц одной стаи друг от друга

28.07.2020, 20:59, Новости дня

Ученые обучили нейронную сеть узнавать отдельных особей птичьей популяции. Обнаружилось, что компьютер может уверенно запомнить и различить множество отдельных птиц в популяции.

Команда ученых обучила искусственную нейронную сеть узнавать отдельных птиц по их фотоизображению. Во время работы специалисты собрали тысячи изображений птиц, где были отмечены одни и те же особи. По словам исследователей, обучение происходило на диких популяциях больших синиц, обыкновенных общественных ткачей, а также зебровых амадинах, которые содержаться в неволе.

После обучения нейросеть смогла с точностью 87–90% распознать особей, изображения которых не участвовали в процессе обучения. Ранее этот метод использовался для распознания приматов, свиней и слонов.





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