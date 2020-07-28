Режиссер Джим Ракете о своем фильме про экологический кризис, опасных съемках и Грете Тунберг

28.07.2020, 20:50, Разное

В портфолио Джима Ракете – черно-белые фотографии Джими Хендрикса, Рея Чарльза, Дэвида Боуи, Мика Джаггера и многих других. Он не только фиксирует самых ярких представителей своего времени, но и творит вместе с ними. Сейчас он продолжает действовать в авангарде событий, его фильм Now – “Сейчас или никогда” – интервью с молодыми экоактивистами, которые готовы принять мир из рук старшего поколения и призывают обратить внимание на проблемы, касающиеся каждого.

Кадр из фильма “Сейчас или никогда” Джима Ракете. “Наш дом в огне” – гласит транспорант

Джим, расскажите, как вы пришли к созданию этого фильма?

После прочтения доклада Клаудии Ринке (доктор Клаудиа Ринке – юрист, работающий для ООН, автор множества работ о том, как жить в глобализированном мире – прим. ред.) об экологических активистах, отправившихся озвучивать свой протест на саммит ООН по климату.

Фильм называется Now – не думаете, что за несколько месяцев мир так изменился, что это название ему больше не подходит? Не до конца понятно, смогут ли люди собираться теперь на большие демонстрации, и экологическая повестка немного изменилась.

Название фильма все так же по праву остается NOW. Потому что проблемы с выбросами CO2 с тех пор только усилились – сегодня у нас в атмосфере так много CO2, как никогда ранее. Что касается массовости демонстраций – боюсь себе представить, какими они станут после надвигающихся циклонов, наводнений и лесных пожаров.

В вашем фильме очень часто звучит идея, что спасение мира – дело молодых, совсем юных людей. Вы противопоставляете людей старшего поколения молодежи явно в пользу последних. Вы считаете, молодежь лучше, чем зрелые люди? Они свободны от навязанных клише?

Мы дали возможность высказаться самым разным экологическим активистам. В том числе ученым, политикам и активистам старших поколений. Постоянно фокусируясь лишь на надежде найти выходы. И это было бы неверно – заставлять поколения играть друг против друга, так как в экологический кризис мы все сидим в одной лодке.

Фильм Джима Ракете можно посмотреть на стрим-сервисе “КиноПоиск HD”

Чем герои вашего фильма отличаются от пылких и инициативных, чья молодость пришлась на конец прошлого века?

Они пользуются мобильными телефонами.

Все герои очень красивы. Имело ли это какое-то значение при съемке фильма? Вам важно снимать красивых людей?

Это зависит от того, что видит зритель. Мы же руководствовались лишь их, героев, целями и аргументами.

Изменились ли ваши бытовые привычки после общения с таким количеством экспертов? Стали ли вы сортировать мусор, меньше покупать еды в пластиковых упаковках?

Это я делаю уже давным-давно. Но вот после съемок я практически перестал садиться за руль.

Чей пример вас поразил? Какие факты или ноу-хау вас впечатлили?

Взаимосвязь между экономикой и экологией стала мне как никогда более ясна именно в месяцы съемок. И для меня навсегда останется загадкой то, как мы постоянно пытаемся решить одну проблему, одновременно создавая другую.

Съемочная група фильма Now побывала на крупных забастовках, демонстрациях и арт-перформансах, призывающих обратить внимание на изменение климата, загрязнение Мирового океана и другие “больные” темы

Некоторые моменты в фильме были сняты явно с риском для здоровья оператора. Насколько опасны были съемки? Чем вы готовы были рисковать?

Для самих активистов это было явно значительно опасней, чем для нас.

Одна из героинь фильма – юная экоактивистка Грета Тунберг

Насколько действенными вы считаете арт-перформансы и демонстрации в деле спасения планеты? Вы видите какой-то альтернативный путь?

И то и другое важно и изменяет наше поведение в пользу планеты. И наше отношение к отходам. Тем не менее, наибольший потенциал я вижу в поведении самих потребителей – нам стоило бы начать с себя. Изменить свою рутину, поменять отношение к привычным вещам. Именно здесь я вижу перспективу.

Фотограф, журналист, режиссер Джим Ракете

Как вы лично относитесь к Грете Тунберг?

Совершенно не важно, что я о ней думаю. Она – величина в экологическом движении, открывшая новые возможности коммуникации, открывшая ту дверь, сквозь которую теперь пойдут многие другие – только это и имеет значение.