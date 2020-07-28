Мнение: Армянка Маргарита Симоньян учит Армению, как жить..Ей сверху, с пилорамы, виднее!

28.07.2020, 20:35, Разное

В своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала обращение к армянской власти.

«В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.

Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России <…>

Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь,

как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — перечислила она.

Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT,

ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.

«После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас

и растереть», — заключила она.