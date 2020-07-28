 

Мнение: Армянка Маргарита Симоньян учит Армению, как жить..Ей сверху, с пилорамы, виднее!

28.07.2020, 20:35, Разное

В своем Telegram-канале Маргарита Симоньян написала обращение к армянской власти.
«В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.
Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна — неизменного союзника России <…>
Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь,
как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе», — перечислила она.
Выразить свою позицию, как написала главный редактор RT,
ее вынудили «интернет-войска» властей Армении.
«После всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас
и растереть», — заключила она.

Источник: Достало





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Мнение: Просьба и позиция в поле

15.05 / Черника признана одним из самых полезных продуктов в мире

04.07 / Нехватка витамина D приводит к развитию болезней сердца

17.07 / Мнение: “Демонстрация мощи” в Южно-Китайском море

28.06 / Мнение: Исповедь харассера

07.07 / Беспредел под грифом «секретно»

25.06 / Мнение: Эксклюзивный процесс

30.06 / Адвокат рассказал, как Петросян отреагировал на конфликт жены и дочери

26.07 / В гостях у Джиджи Хадид: экскурсия по апартаментам модели, которые она украсила самостоятельно

07.07 / Личное: Москвички, не давайте на первом свидании!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска