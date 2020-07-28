МИД отреагировал на блокировку «Царьграда» на YouTube

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28.07.2020, 20:30, Новости дня

Блокировка телеканала «Царьград» на портале YouTube в День крещения Руси выглядит цинично, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в РФ и за ее пределами праздник – день крещения Руси», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Она напомнила, что ранее YouTube блокировал издания «Крым 24», Anna News, News Front и ФАН.

«Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации. Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», – говорится в сообщении.

Москва призывает профильные международные организации и правозащитников отреагировать на этот шаг, заключила Захарова.

Пользователи Сети ранее с возмущением отреагировали на блокировку «Царьграда» на YouTube.





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