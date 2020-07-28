Израиль выбрал нового посла в России

28.07.2020, 20:30, Новости дня

Руководителем диппредставительства Израиля в РФ стал Алекс Бен-Цви. Дипломат до последнего момента был израильским послом в Польше.

Кандидатуру Бен-Цви на пост посла утвердила комиссия по высоким назначениям МИД Израиля, передает ТАСС со ссылкой на газету «Едиот ахронот».

Бен-Цви – уроженец города Черновцы УССР, он иммигрировал в Израиль в 1971 году. В 1983 году начал работать дипломатом. С 1986 года был членом делегации Израиля по установлению дипотношений с СССР. С 1991 по 1992 годы был первым секретарем департамента Советского Союза в МИД Израиля, с 1992 по 1995 годы работал советником посольства еврейского государства в России.

В 2019 году Бен-Цви стал руководителем посольства в Варшаве. До этого он также работал главой департамента Евразии израильского МИД. С 2010 по 2015 год был послом Израиля в Словакии.