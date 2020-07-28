США ввели новые санкции против Венесуэлы

28.07.2020, 20:30, Новости дня

США закрыли въезд бывшему министру электроэнергетики Венесуэлы Луису Альфредо Мотте Домингесу и бывшему замминистра электроэнергетики и директору по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомесу, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещен въезд в США», – написал он на своей странице в Twitter.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США наращивают давление на Венесуэлу.