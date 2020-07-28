 

США ввели новые санкции против Венесуэлы

28.07.2020, 20:30, Новости дня

США закрыли въезд бывшему министру электроэнергетики Венесуэлы Луису Альфредо Мотте Домингесу и бывшему замминистра электроэнергетики и директору по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Боливарианской Республики Эустикио Хосе Луго Гомесу, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Бывшие министры Венесуэлы Луис Альфредо Мотта Домингес и Эустикио Хосе Луго Гомес использовали свои позиции во власти для личного обогащения, а не для обогащения народа Венесуэлы. Я вношу Мотту и Луго в список тех, кому запрещен въезд в США», – написал он на своей странице в Twitter.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал указ, которым Вашингтон блокирует активы властей Венесуэлы.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как США наращивают давление на Венесуэлу.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Помпео: США никогда не забудут трагедию в Сребренице

02.07 / Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

13.07 / Оккупанты убили украинского военного медика на Донбассе, Дуда переизбран президентом Польши. Главное за день

01.07 / В Сети разоблачили юношу, обвинившего членов УИК в отказе на право в голосовании

07.07 / Украинская Премьер-лига собирается создать собственный телеканал

02.07 / Путин поручил разобраться в ситуации с арестом экс-главы «Трансфин-М»

26.07 / Специалисты рассказали о пользе от употребления перезрелых бананов

28.07 / В Санкт-Петербурге стартовали продажи внедорожников Haval H5

29.06 / Хоккеисты НХЛ не примут участия в пекинской Олимпиаде

26.07 / В Берлине начали расследование после наезда машины на толпу людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска