Власти Украины пообещали вакцину только 20% населения

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28.07.2020, 20:16, Новости дня

Украина рассчитывает получить первую партию вакцины от коронавируса весной 2021 года, ее хватит на 20% населения, сообщил главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Он отметил, что семь производителей вакцины в мире приступили к третьей стадии клинических исследований, до конца 2020 должны поступить результаты этих изысканий, передает «Укринформ».

Весной 2021 года Украина рассчитывает получить средства для иммунопрофилактики, отметил Ляшко. «Мы активно над этим работаем, есть обещание, что как минимум для 20% населения вакцина придет в рамках концерна COVAX», – добавил врач.

Также Киев проводит параллельно этим переговорам диалог с производителями напрямую, чтобы предоставить возможность населению и работодателям покупать препарат самостоятельно.

Всего на Украине зафиксировано 66 тыс. 575 случаев коронавируса, умерли 1629 человек.

Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом в Крыму выросло из-за наплыва въезжающих из Украины.





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