 

Госсекретарь Помпео встретился с главой МИД Австралии Мэрис Пэйн

28.07.2020, 20:10, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Собеседники обсудили неразрывный союз США и Австралии, подчеркнув его значение для безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире.

Помпео и Пэйн также обсудили 30-е министерские консультации между Австралией и США (AUSMIN), в которых они примут участие во вторник вместе с главами оборонных ведомств обеих стран.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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