В Тбилиси спорят о послании госсекретаря США

28.07.2020, 20:10, Новости дня

Телефонная беседа госсекретаря США и премьер-министра Грузии Георгия Гахарии вызывала противоречивые оценки со стороны представителей грузинского руководства и оппозиции. Правящая сила заявляет об очередном проявлении поддержки со стороны главного стратегического партнера страны, в то время как оппозиция утверждает, что мессидж в послании госсекретаря сводится к призыву провести в Грузии справедливые выборы в октябре.

Как сообщает Госдеп, 27 июля глава внешнеполитического ведомства США и премьер-министр Грузии обсудили значимость партнерства США и Грузии и «тесную координацию» государств в ответ на пандемию COVID-19.

«Госсекретарь Помпео также подчеркнул важность проведения свободных, справедливых и прозрачных парламентских выборов в октябре этого года, отметив, что равные условия игры являются неотъемлемой частью демократических выборов. Он высоко оценил принятие конституционных поправок, устанавливающих частично пропорциональную избирательную систему, и подчеркнул важность неукоснительного осуществления недавно проведенных избирательных реформ», – говорится в заявлении Госдепартамента США.

При этом Майк Помпео призвал продолжить усилия по укреплению независимости грузинской судебной системы и предостерег от политизации судебных и избирательных процессов в Грузии. Госсекретарь подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Грузии и «согласился с премьер-министром Гахарией в том, что Россия должна прекратить свои дестабилизирующие действия и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года».

О разговоре с грузинским премьером Помпео написал в Твиттере следующее: «Говорил сегодня с премьер-министром Георгием Гахария о важности проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов в Грузии в октябре этого года. Мы всегда будем поддерживать суверенитет Грузии перед лицом российской оккупации».

В свою очередь Георгий Гахария сделал в Твиттере следующую запись: «Было приятно поговорить с Государственным секретарем Помпео о стратегическом партнерстве США и Грузии и сотрудничестве в новых сферах. Я поблагодарил его за поддержку наших конституционных изменений и подчеркнул нашу приверженность независимому правосудию и проведению свободных и справедливых выборов этой осенью».

Оценки в Тбилиси

Замглавы грузинского МИДа Давид Залкалиани в своём комментарии 28 июля отметил, что телефонная беседа между Гахарией и Помпео является «еще одним четким подтверждением» многостороннего сотрудничества Грузии и США, а также того, что «это партнерство ежедневно углубляется».

В то же время оппоненты грузинских властей утверждают, что в заявлении Госдепа слышится «строгий тон». В партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заявляют, что в Госдепартаменте посчитали необходимым предупредить грузинские власти о последствиях, в том случае если правящая сила попытается фальсифицировать итоги выборов.

«Фактически, Помпео провел предупредительную беседу с премьер-министром страны», –сказала в своём комментарии депутат от «ЕНД» Саломе Самадашвили

В оппозиционной «Европейской Грузии» считают, что главной темой беседы Гахария и Помпео было проведение в Грузии демократических выборов, т. е. речь шла о неприемлемости фальсификации или насилия в ходе избирательного процесса.

«Наибольшее значение США придают проведению демократических выборов в Грузии», – отметил депутат от «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.

Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан в своём комментарии насчет разговора Помпео и Гахарии заявила, что США проявляют большой интерес к происходящему в Грузии, и в особенности парламентских выборов. По её словам, проведением демократических выборов, свободных от насилия, запугивания или же подкупа избирателей, Грузия сможет подтвердить свою приверженность демократическим принципам.

Мнение эксперта

Политолог Александр Микиашвили считает, что как представители власти, так и оппозиция стараются истолковать послания Помпео в выгодном для себя ключе. Тем более что, отмечает эксперт, до выборов остается три месяца и, соответственно, в стране стремительно поднимается политическая температура. Тем не менее, говорит Микиашвили, однозначно то, что Соединенные Штаты придают огромное значение предстоящим выборам.

«Что бы ни говорили в правящей партии, факт, что Тбилиси напоминают о выборах слишком часто, т. е., по-видимому, существуют определенные обстоятельства, которые вызывают опасения по поводу проведения выборов согласно высшим стандартам. Вспомним, что оценки грузинских президентских выборов, в том числе в Госдепе, были не очень высокими и в них шла речь о «многочисленных нарушениях». На этот раз партнеры дают понять правящей силе, что предстоящие выборы являются решающими и что то, как они будут проведены, определят будущие взаимоотношения США и «Грузинской мечты», – считает Микиашвили.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Согласно конституционным поправкам, принятым грузинским парламентом в начале июля, из 150 парламентариев 120 депутатов будут избираться по пропорциональным спискам, 30 – по мажоритарным. Также на выборах установлен 1% проходной барьер и 40% барьер для формирования партией парламентского большинства. Согласно оценке Госдепа США, принятые поправки помогут обеспечению «большей стабильности и парламентского плюрализма».