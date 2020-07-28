Звезду фильма “Морозко” Наталью Седых пытался убить любовник-иностранец

28.07.2020, 20:09, Разное

Знаменитая отечественная актриса Наталья Седых недавно в беседе с журналистами призналась, что могла быть убита богатым заграничным поклонником. Звезда популярного детского фильма “Морозко” смогла избежать смерти лишь благодаря своей находчивости.

Неприятный случай случился с актрисой в 70-х годах прошлого века. Успешная в те годы Наталья Седых имела немало поклонников. С одним из них в определенный момент завязался серьезный роман, который в итоге едва не привел к её гибели. Дело в том, что воздыхатель-иностранец весьма рьяно добивался её руки, желая сочетаться с ней законным браком. Хотя его внимание и настойчивость поначалу нравились кинозвезде, однако к семейным отношениям она не была готова, поэтому – ответила отказом. В момент одного из разговоров состоятельный любовник потерял хладнокровие и прибегнул к насилию. “Когда он схватил меня, то предупредил, если буду кричать – зарежет меня, и показал нож”, – вспоминает Седых. Впрочем, в непростой ситуации она повела себя разумно: согласилась на роспись, а затем смогла освободиться от грубых объятий. Примечательно, что впоследствии поклонник “остыл” и перестал настаивать на своем.



Знаменитость отметила, что данный инцидент оставил неизгладимый след в её памяти и повлиял на её отношение к противоположному полу.

Стоит отметить, что повышенное внимание мужчин к Наталье Седых в те годы было весьма не случайным. Она не только была кинозвездой: актриса успешно занималась балетом и даже была примой в Большом театре. Об этом сообщает Globalmsk.ru.