 

Звезду фильма “Морозко” Наталью Седых пытался убить любовник-иностранец

28.07.2020, 20:09, Разное

Знаменитая отечественная актриса Наталья Седых недавно в беседе с журналистами призналась, что могла быть убита богатым заграничным поклонником. Звезда популярного детского фильма “Морозко” смогла избежать смерти лишь благодаря своей находчивости.
Неприятный случай случился с актрисой в 70-х годах прошлого века. Успешная в те годы Наталья Седых имела немало поклонников. С одним из них в определенный момент завязался серьезный роман, который в итоге едва не привел к её гибели. Дело в том, что воздыхатель-иностранец весьма рьяно добивался её руки, желая сочетаться с ней законным браком. Хотя его внимание и настойчивость поначалу нравились кинозвезде, однако к семейным отношениям она не была готова, поэтому – ответила отказом. В момент одного из разговоров состоятельный любовник потерял хладнокровие и прибегнул к насилию. “Когда он схватил меня, то предупредил, если буду кричать – зарежет меня, и показал нож”, – вспоминает Седых. Впрочем, в непростой ситуации она повела себя разумно: согласилась на роспись, а затем смогла освободиться от грубых объятий. Примечательно, что впоследствии поклонник “остыл” и перестал настаивать на своем.

Знаменитость отметила, что данный инцидент оставил неизгладимый след в её памяти и повлиял на её отношение к противоположному полу.
Стоит отметить, что повышенное внимание мужчин к Наталье Седых в те годы было весьма не случайным. Она не только была кинозвездой: актриса успешно занималась балетом и даже была примой в Большом театре. Об этом сообщает Globalmsk.ru.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Астрономы впервые зафиксировали мерцание черной дыры

26.07 / Личное: Наплести интриг

20.07 / Рената Литвинова, Риналь Мухаметов и другие гости “Фестиваля цветов”

24.06 / В Махачкале убили племянника бывшего главы Дагавтодора

26.07 / Мнение: Письмо: “Скорее всего даже влюблен”

26.07 / Личное: Папа, сын и не сноха

21.07 / Мнение: “О черноморских проливах”

09.07 / Мэрия Москвы объявила об отмене всех ограничений со следующей недели

27.06 / Медики рассказали о способах, позволяющих быстрее уснуть

16.07 / Официально представлен самый дешевый смартфон Iqoo

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска