Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа

28.07.2020, 20:08, Новости дня

Социальная сеть Twitter временно ограничивает учетную запись сына президента США Дональда Трампа-младшего из-за распространения ложной информации о COVID-19.

Способность разместить публикацию сыну Трампа ограничили после того, как он опубликовал видео с участием доктора, который делал «ложные заявления» о лечении коронавируса, а также сообщил, что людям «не нужны маски» для предотвращения распространения вируса. Об этом CNN сообщил представитель Twitter.

Ранее Twitter скрыл сообщение Трампа с угрозами в адрес протестующих в Вашингтоне.