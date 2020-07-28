 

Нападение на синагогу в Мариуполе квалифицировали как покушение на убийство – полиция

28.07.2020, 20:06, Новости дня

Полиция квалифицировала нападение на синагогу в Мариуполе как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

“Правоохранители отрабатывают возможные пути отхода нападающего и вероятные места его нахождения. К розыску подозреваемого привлечены опытные оперативники, а раскрытие преступления находится на контроле руководства мариупольской милиции. Предварительная квалификация события – ст. 15, п. 7 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть – покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений”, – говорится в сообщении.

28 июля Объединенная еврейская община Украины сообщила, что сегодня после утренней молитвы мужчина напал с топором на синагогу в Мариуполе.

Преступник нанес несколько ударов охраннику. По словам раввина, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше. Прихожане синагоги не пострадали. Злоумышленнику удалось скрыться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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