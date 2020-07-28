Сотрудникам предвыборного штаба Байдена запретили пользоваться TikTok

28.07.2020, 20:06, Новости дня

Сотрудники предвыборного штаба демократа Джо Байдена должны буду удалить приложение TikTok с личных и рабочих телефонов. Об этом изданию The Verge рассказал представитель кампании.

Такое требование перед сотрудниками было поставлено из-за проблем с безопасностью приложения. Как отмечает издание, TikTok может получить доступ к содержимому буфера обмена пользователей на iOS, что является потенциальной проблемой для любого, кто использует менеджер паролей для входа в безопасные учетные записи. Некоторые политики особенно опасаются TikTok, потому что приложение принадлежит китайской интернет-компании Bytedance.

Байден не первый из американских чиновников, кто принял подобное решение. Департаменты государственной и национальной безопасности США, армия США и военно-морской флот США также запретили использование TikTok на устройствах, выпущенных правительством, а национальные комитеты демократов и республиканцев предостерегли от использования этого приложения, отмечает издание.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео заявил 6 июля, что Белый дом рассматривает вопрос о запрете приложения.

TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. В конце июня соцсеть запретили в Индии вместе с еще 58 другими китайскими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.