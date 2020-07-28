Резников заявил, что Кучме “не так просто” было возглавлять украинскую делегацию в Минске

28.07.2020, 20:06, Новости дня

Бывшему президенту Украины Леониду Кучме, об уходе которого с должности руководителя украинской делегации в трехсторонней переговорной группе (ТКГ) в Минске было объявлено 28 июля, непросто было этим заниматься.

Об этом 28 июля в ходе онлайн-дискуссии Minsk Process: gradual success or political deadlock заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает УНН.

“Кучма шесть лет занимается минским процессом, отдает свою душу, свою энергию, свои усилия, свое здоровье на этот процесс, а это не так просто. Леонид Данилович давно уже говорил с президентом [Украины Владимиром] Зеленским о том, что он готов к определенной ротации”, – сказал вице-премьер.

Он ответил, что после ухода Кучмы он руководит делегацией Украины в ТКГ как первый заместитель экс-президента.

“Формально я буду определенное время управлять теми процессами, но… давайте дождемся указа президента Зеленского, потому что именно указом вносятся изменения в делегацию. Поэтому до изменения указа Леонид Данилович остается главой украинской делегации, решением президента Зеленского будет определен новый глава украинской делегации. Я бы хотел, чтобы это был так же уважаемый человек, известный в украинском обществе и мире, которого можно было назвать “патриархом”, для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к минскому процессу”, – объяснил Резников.

28 июля Офис президента сообщил, что Кучма подал в отставку и больше не будет принимать участия в работе ТКГ. Новый глава украинской делегации будет объявлен в ближайшее время, подчеркнули в пресс-службе.

Кучма был главой украинской делегации в Минске с момента основания этой переговорной площадки и до ноября 2018 года. 3 июня 2019 года Кучма повторно возглавил украинскую делегацию.

5 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обновил состав украинской делегации в контактной группе. После этого президент рассказывал, что Кучма просил передать его полномочия вице-премьеру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову, который был назначен первым замглавы делегации.