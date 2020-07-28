Ставка на Хабаровск

28.07.2020, 19:55, Разное

Два лица Сергея Шнурова: зачем автору «Лабутенов» протест?

Стоило ему приехать в Хабаровск, как сразу поползли нехорошие слухи: Шнуров выполняет заказ Кремля. Вот, например, пост в телеграм-канале «Сталингулаг»:

«На подмогу косноязычному и глумливому Дегтяреву в Хабаровск прилетел будущий народный депутат Сергей Шнуров, чья задача по-свойски, вперемешку с матерными частушками, между делом рассказывать жителям, что бузотерство — это не выход, перечить царю себе дороже, нужно сплотиться, перетерпеть, и тогда все само наладится, ведь всегда так было. Сам-то Шнуров, конечно, тоже не очень доволен политикой Кремля, но сейчас время такое, нужно подождать. Как свой парень, он по большому секрету расскажет, что перемены обязательно будут, и что он лично подаст знак, когда они начнутся, что ему в Москве серьезные люди обещали, но просто еще недостаточно от проклятых девяностых оправились, чтобы позволять жителям самим решать судьбу своего региона».

Конечно, это эмоциональная реакция, доказательств «Сталингулаг» не приводит. Но что и говорить, Сергей Владимирович много сделал, чтобы таким эмоциональным выплескам верили. В народе (который «любит всякое говно») за ним прочно закрепилась репутация циника, дельца от шоу-бизнеса, человека, которому интересны только самопиар и деньги.

Так считают даже те, кто с удовольствием слушает его песни. Оснований более чем достаточно: корпоративы, сыгранные для путинских олигархов, вступление в фейковую «Партию роста», постоянные насмешки над оппозицией и, наконец, совсем недавно — посты в инстаграме, одобряющие путинскую редактуру основного закона.

На этом фоне даже его назначение генпродюсером RTVi выглядит так: Кремль пропихнул туда своего человека, чтобы захватить оппозиционный канал. А все потому что народу с трудом верится в оппозиционера на лабутенах. Циничных пиаровских трюков в его карьере было так много, что теперь, даже если Шнур в прямом эфире переведет старушку через дорогу, чистота его намерений под вопросом. Надо еще разобраться, что это за старушка и куда он ее ведет.

Сергей Шнуров на съезде «Партии роста» в Москве. Фото: РИА Новости

Вроде бы он действительно приехал в Хабаровск снимать честный документальный фильм о протестах. Причем сам, не по приглашению Дегтярева. И денег, которые предлагали ему мутные люди из власти, не взял («У меня достаточно денег, чтобы без приглашения летать по России»).

Но исходя из репутации Шнура, ждешь другого: сейчас он будет отмазывать путинского назначенца и обесценивать протесты, пытаться снять остроту конфликта.

На эту версию работают и анонсы интервью Шнуров–Дегтярев, размещенные на сайте RTVi. Один так и называется — «Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск всех мирить». В другом — фрагмент интервью, где Дегтярев прямым текстом говорит, что у Путина и хабаровчан нет расхождений «ни по одному из вопросов». А значит, и проблемы нет, расходимся по домам.

Если все это так и завтра мы увидим по RTVi интервью, выдержанное в таком духе, Сергей Владимирович ничем нас не удивил. Как говорится, полностью удовлетворил ожидания.

А вот если нет — тогда происходит что-то невероятное. И есть повод серьезно задуматься, почему такой человек, как Шнуров, принял сторону протестующих. А он ее фактически принял.

Встреча Сергея Шнурова с участниками акции в поддержку Фургала в Хабаровске. Фото: Дмитрий Моргулис / ТАСС

1. Шел в колонне демонстрантов и кричал в мегафон: «Свободу!» «Я за народ!», «Спасибо вашему волеизъявлению!», «Я/Мы Сергей Фургал!». Прямо Джон Леннон какой-то.

2. Написал пламенные гражданские стихи о протестах:

Кто тут начальник? Чай не

Любой, кто сверху спущен.

За выбор свой хабаровчане

Идут по улицам. Все гуще

Становится народный марш.

Кто тут совсем дурак набитый?

Неужто все это наймиты?

В Москве их голос слышен аж!

Колонна все мощнее шла.

Они не просят и не молят,

Они хотят, чтобы дошла

До всех ушей народа воля.

И нет задачи взять взаймы,

Нет, не у них сползает крыша.

«Мы не тупы, тупы не мы!»,

А те, кто их не хочет слышать.

3. Говорил в интервью журналистам:

«Считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться. Народ является у нас властью… Я вижу, что протесты проходят мирно, что нет хулиганов, никто не распивает, нет потасовок. Я вижу, что люди все вменяемые и говорят правильные вещи».

И так далее.

Ни один рок-музыкант в РФ уже сто лет таких штук не выкидывал. Большинство наших звезд сейчас не то что не рвануло в Хабаровск на помощь людям, а даже рта не открыло. А Шнур, который всегда презирал массовую гражданскую активность, рванул и не скупится на комментарии.

Секрет тут вот в чем. Претензий у Шнурова к оппозиции все эти годы было по большому счету лишь две. Первая: они выглядят жалко и беспомощно. Вторая: они ничем не лучше, чем власть.

Вторая снята, вести себя отвратительнее, чем власть, сейчас при всем желании очень трудно.

Но главное — несерьезность намерений, не готовность идти до конца. Если уж вышли, то побеждайте, или сидите дома и не позорьтесь. Мы говорили с ним на эти темы пять лет назад, приведу отрывок из того старого интервью и вы поймете, почему тогда он был против, а сейчас за:

— Мне все это смешно. Ощущение, что как с либеральной стороны, так и с консервативной — это все именно что перформансы. Никакой разницы.

— Разница существует. У одних есть силовая поддержка и аппарат подавления, а у других нет.

— Это личный выбор каждого. Ты можешь обзавестись силовой поддержкой. Нанять охранное агентство, еще что-то сделать, способы есть.

— Но невозможно же переть против государства. Силы-то неравны.

— Это вы сказали бы Ленину в семнадцатом году, что возможно, а что невозможно. Возможно все.

Прошло пять лет. Трудно не заметить, что протесты сегодня совсем другие, особенно в регионах, а не в Питере и Москве. Они точно не жалкие. Шнуров назвал их «мощными» — для него, мачо, звезды, спортсмена, человека, который всегда ценил силу, это убедительный аргумент. Это уже не интеллигентская демонстрация за все хорошее против всего плохого, как во времена Болотной, а реальная борьба за права. Сильные люди, не сдаются, настроены на победу.

А еще Шнур — человек, который ни разу в жизни не ставил не на ту лошадь, он всегда выигрывает.

За двадцать лет своей карьеры он еще ни разу по большому счету не ошибался. И если сейчас он всерьез, то у Хабаровска хорошие перспективы.

Ян Шенкман

спецкор