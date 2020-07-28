Для имитации памяти ученые использовали гидрогель

28.07.2020, 19:50, Новости дня

Японские ученые при помощи гидрогеля сымитировали функцию динамической памяти мозга. Ученые обучили гидрогель «запоминать» и «забывать» информацию.

Как считают исследователи, для имитации различных биологических функций гидрогели могут широко использоваться. Во время эксперимента специалисты поместили слой гидрогеля между двумя пластинами из пластика. Отпечаток в виде буквы или картинки был сделан на верхней пластине. Для установления равновесия структуру положили в холодную воду, а затем – поместили в ванну с горячей водой, вызвавшую расширение и проявление отпечатка на верхней пластине.

При понижении температуры отпечаток исчезал. Горячая вода способствовала медленному исчезновению отпечатка. По словам ученых, в зависимости от интенсивности запоминания, информация кодируется, а затем исчезает.