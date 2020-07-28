Улицу Российскую в Киеве переименовали в честь боевика

28.07.2020, 19:48, Новости дня

Улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона «Донбасс» Юрия Литвинского, сообщил член комиссии Киевского горсовета по переименованию, общественный активист Тымиш Мартыненко-Кушлянский.

«В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского – героя войны, бойца батальона «Донбасс», павшего от пули снайпера под Иловайском», – цитирует активиста ТАСС.

Он пояснил, что за переименование проголосовали 61 депутат. Член комиссии уточнил, что семья Литвинского проживает недалеко от переименованной улицы.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта в честь советского маршала Георгия Жукова.