Звезда “Человека-Паука” Том Холланд подтвердил роман с актрисой Надей Паркс

28.07.2020, 19:42, Разное

В конце весны стало известно, что молодой британский актер Том Холланд и на изоляции сумел найти себе вторую половинку – по сообщениям издания Daily Mail, он начал отношения с перспективной актрисой Надей Паркс, снимавшейся в сериалах “Доктор Кто” и “Испанская принцесса”. Ни Том, ни Надя эти новости прессе никак не прокомментировали. Но сегодня у Паркс состоялся своеобразный “дебют” в Instagram актера: Том опубликовал снимок с девушкой. На ее лице была надета маска, под которой, на первый взгляд, мог оказаться кто угодно. Однако поклонники актера уже провели небольшое расследование и обнаружили, что в Instagram Нади также есть новые фото – она выложила свои снимки с прогулки и была одета в такой же наряд, как и девушка с фото Холланда. Судя по кадрам и виднеющемуся на заднем плане Берлинскому собору, пара отправилась отдыхать в Германию.

Фото из Instagram Тома Холланда… … и фото из Instagram Нади Паркс

Напомним, по сообщениям британских изданий, роман Тома и Нади продолжается около 5 месяцев. Пандемия коронавируса сократила их конфетно-букетный период, поэтому они начали жить вместе с самого начала эпидемии и самоизолировались в доме Холланда в Лондоне.

Он сообщил своей семье, что встречается с Надей и что они уже живут вместе,

– рассказал еще в мае инсайдер изданию Daily Mail, отметив, что вместе с ними проживал и младший брат Тома, 21-летний Гарри Холланд, а также его друг Харрисон Остерфилд.

Надя Паркс

К слову, в апреле стало известно о расставании Холланда с давней подругой Оливией Болтон. По сообщениям западной прессы, они дружат с детства, знакомы с семьями друг друга, но отношения между ними завязались летом прошлого года – тогда папарацци запечатлели пару на музыкальном фестивале в лондонском Гайд-парке. Что послужило причиной расставания Тома и Оливии, неизвестно, но СМИ заверяют – на их дружбу это не повлияло, они остались в хороших отношениях: “Том и Оливия по-прежнему очень близки”.