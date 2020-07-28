 

Мнение: Найдите 10 отличий

28.07.2020, 19:35, Разное

Просто короткий ролик о том, насколько относительны понятия свобод и демократии, борьбы за «правое» дело и беспорядки. Если коротко, то: за что боролись, на то и напоролись.

США постоянно оказывали поддержку жителям Гонконга, которые выступали за независимость их автономии от Китая. Более того, Белый дом был готов на все лишь бы раскритиковать власти КНР за их политику и способы разрешения гонконгского вопроса. Различные санкции и экономическое давление, зачастую оказывающее негативное влияние на макроэкономические показатели самих штатов. А теперь угадайте, где США, а где Китай:

Помимо внешнего сходства, совпадают и настроения отдельных индивидов, которые выступают против манифестаций и протестов: так жители Колорадо выскакивают на своем Jeep в направлении толпы.

А тут пропекинский таксист недоволен протестующими в Гонконге:

Источник: Теория элит





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