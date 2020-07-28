“Воспоминания как сны”: Екатерина Климова впечатлила поклонником архивными фото

28.07.2020, 19:30, Разное

Популярная актриса Екатерина Климова опубликовала в своем микроблоге Instagram несколько архивных фотоснимков, демонстрирующих процесс её отдыха в компании четверых детей. Пост знаменитости вызвал восторженные отзывы от подписчиков.

В настоящее время многие звезды шоу-бизнеса отправились отдыхать на морские побережья. Однако 42-летняя телезвезда предпочла продолжить работу и занимается творчеством. Тем не менее, она сочла нужным разместить на своей странице фотоколлаж из пяти архивных снимков, на которых запечатлены моменты её отдыха в сопровождении четверых детей. На опубликованных фото видно, как красотка с искренним оптимизмом предается веселью и играм вместе с детворой. В частности, видны их совместные пробежки по берегу, прыжки на волнах и даже – измазывания разноцветными красками. “Воспоминания как сны, реальность как фантастика”, – звучным слоганом сопроводила кадры артистка.



Фолловеры оказались настолько впечатлены красотой звезды экрана, что не смогли удержаться от восхищенных комментариев. Были отмечены шарм, стройность и привлекательность актрисы, и особенно – прекрасная физическая форма Климовой, являющейся многодетной матерью. “Фигура идеальна!!! Восхищена!” – не удержалась от восторга одна из подписчиц. Об этом сообщает Инфореактор.