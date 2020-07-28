Были да сплыли. Почему исчезают антитела к SARS-Cov-2?

28.07.2020, 19:29, Разное



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В начале июля ученые Института здоровья Карлоса III (Carlos III Health Institute) опубликовали результаты самого масштабного исследования серопревалентности среди населения Испании. Тестирование на антитела и дополнительные обследования прошли более 61 тысячи жителей одной из самых пострадавших от пандемии стран. Выяснилось, что у 14% участников, антитела в крови исчезли при повторном тестировании спустя два месяца, в основном это были люди, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

Как сообщил MedPortal главный специалист по клиническим исследованиям в международной Контрактно-исследовательской организации (КИО) Кирилл Скрипкин, падение концентрации антител в крови — это обычный процесс.

«Антитело — это белок. Будучи синтезированным B-лимфоцитом и попав в кровь, он подвергается воздействию протеолитических ферментов, которые разваливают его на куски. Время жизни отдельно взятого иммуноглобулина колеблется от 7 до 21 дня. Поэтому в том, что концентрация антител начинает падать через месяц, ничего странного нет. Главный вопрос: создаются ли при иммунизации новым коронавируом B-клетки иммунологической памяти, которые будут способны наработать новые антитела взамен исчезнувшим», – сказал ученый.

По словам экспертов New York Times, причина исчезновения антител может быть также в низком качестве тестов, которые дают много ложноположительных результатов и вводят в заблуждение как врачей, так и пациентов. Более того, некоторые тесты предназначены для выявления антител, которые не вызывают иммунный ответ и могут ослабевать даже быстрее, чем те, которые защищают организм от вируса. Кроме того, до сих пор неизвестно, какой уровень антител необходим для формирования иммунного ответа.

Ученые напомнили также, что у некоторых людей могут вообще не вырабатываться антитела к коронавирусу. Но даже в этом случае может выработаться иммунный ответ с помощью так называемых Т-клеток (Т-лимфоцитов), которые хранят информацию о ранее действовавших антигенах и способствуют формированию иммунитета к перенесенным инфекционным заболеваниям. Шведские ученые провели иммунологический анализ образцов 200 переболевших, в том числе тех, кто перенес COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. У 30% обследованных не были выявлены антитела, но обнаружился Т-клеточный иммунитет, причем он был вдвое выше, чем у людей с антителами. Исследователи сделали вывод, что уровень коллективного иммунитета может быть гораздо выше, поскольку во всем мире ученые в своих оценках опираются исключительно на количество переболевших с антителами. Это неудивительно, поскольку анализ на Т-клетки более сложен и проводится вручную в специализированных лабораториях, поэму провести массовое тестирование невозможно.

Исследователи будут дальше изучать устойчивость и продолжительность иммунитета к коронавирусу, но что же делать переболевшим пациентам, у которых больше не выявляются антитела? Эксперты рекомендуют вести себя так, будто у вас нет иммунитета: носите маски, соблюдайте социальную дистанцию и беречь себя. И помните, что на сегодняшний день не было ни одного подтвержденного случая повторного заражения.

«По поводу возможной реинфекции на сегодняшний день достоверных данных нет», – сообщил MedPortal Кирилл Скрипкин.

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